التحالف العربي: مقتل أكثر من 92 حوثيًا خلال عمليات عسكرية في مأرب

الرياض - (أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 92 حوثيًا في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

وقال التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية) - : "نفذنا 31 استهدافًا لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة"، مضيفا أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من (92) عنصرًا.

جدير بالذكر أن المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني، مسنودًا بالقبائل وتحالف دعم الشرعية، متواصلة بين ميليشيا الحوثي الانقلابية، بمختلف جبهات محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، في وقت سابق اليوم، أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية وتكسر هجماتها جنوب محافظة مأرب.