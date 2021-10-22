بوتين: العلاقات بين روسيا وإسرائيل فريدة

سوتشي (روسيا) - (د ب أ):

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى وجود مصالح مشتركة بينهما، خاصة فيما يتعلق بالشأن السوري.

ووصف بوتين، لدى استقباله بينيت في مدينة سوتشي الروسية اليوم الجمعة، العلاقات بين البلدين بأنها "فريدة" وتقوم على الثقة المتبادلة، معربا عن أمله في أن تواصل حكومة بينيت نهج سلفه بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية-الروسية، رغم "المعارك السياسية الداخلية" في الدولة العبرية،بحسب قناة"أر تي عربية" الروسية.

غير أن الرئيس الروسي أقر بوجود العديد من المسائل الخلافية بين موسكو وتل أبيب، مضيفا: "لكن هناك أيضا نقاط تماس وفرص للتعاون، لاسيما فيما يخص المسائل المتعلقة بمحاربة الإرهاب، وثمة العديد من المسائل التي يمكن ويجب علينا مناقشتها".

كان بينيت وصل إلى منتجع سوتشي الروسي في وقت سابق اليوم الجمعة في زيارة سريعة لاجراء محادثات مع بوتين، يتوقع أن تركز على إيران وسورية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن بينيت سوف يقضي في المدينة السياحية الروسية نحو خمس ساعات فقط، يجري خلالها أول لقاء له مع بوتين، منذ توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل.

وأضافت أن بينيت سيعود إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم الجمعة.

وفي تصريح لرئيس الوزراء بالمطار قبيل إقلاع طائرته متجهة إلى سوتشي، أشار بينيت إلى أهمية العلاقات مع موسكو، التي تعتبرها إسرائيل فاعلا إقليميا رئيسيا بسبب دعمها للرئيس السوري بشار الأسد، وما لها من تأثير على طهران.

وقال رئيس الوزراء إن العلاقات بين بلاده وروسيا ركيزة مهمة في سياسة إسرائيل الخارجية، بسبب مكانة روسيا الخاصة في المنطقة ومكانتها الدولية، وأيضا بسبب وجود مليون شخص يتحدثون اللغة الروسية في إسرائيل ويمثلون جسرا بين البلدين، بحسب مقطع فيديو قام بتوزيعه مكتب رئيس الوزراء.

يشار إلى أن روسيا ضمن مجموعة 5+1 التي تضم أيضا أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا، والتي توصلت لاتفاق مع إيران في عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي