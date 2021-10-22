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إيطاليا: ضمان السلام والتنمية في ليبيا يمثل أولوية للمجتمع الدولي بأسره

11:17 ص الجمعة 22 أكتوبر 2021
إيطاليا: ضمان السلام والتنمية في ليبيا يمثل أولوية للمجتمع الدولي بأسره

لويجي دي مايو

روما - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن ضمان السلام والتنمية في ليبيا يمثل أولوية للمجتمع الدولي بأسره، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا يعني أن تكون أوروبا أكثر أمانا.

وقال دي مايو - في تصريح عقب مشاركته في مؤتمر "دعم استقرار ليبيا"، حسبما ذكرت وكالة (اكي) الإيطالية - إن بلاده مرتبطة تاريخيا بليبيا، وهذا هو السبب في أننا سنواصل دعم مؤسساتها نحو استكمال عملية الانتقال.. لذلك كان مؤتمر طرابلس لحظة مهمة لإعادة تأكيد التزام المجتمع الدولي بأسره، وإيطاليا في المقدمة".

وأضاف "يمكننا مكافحة الإرهاب وتدفقات الهجرة غير المنضبطة من خلال السعي لتحقيق هدفين محوريين، الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن انتخابات حرة وشفافة مع انسحاب تدريجي للمرتزقة الأجانب والمقاتلين، بوسعها ضمان هذه النتائج".

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لويجي دي مايو ليبيا إيطاليا أوروبا

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