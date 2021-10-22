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الجيش اليمني: سقوط قتلى وجرحى للحوثيين في غارات جوية بالجوف

08:08 ص الجمعة 22 أكتوبر 2021
الجيش اليمني: سقوط قتلى وجرحى للحوثيين في غارات جوية بالجوف

الجيش اليمني

عدن - أ ش أ:

أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في غارات لطيران تحالف دعم الشرعية بمحافظة الجوف.

وذكر المركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (الإخبارية اليمنية)، أنه تم تدمير آليات تابعة للميليشيات الحوثية خلال طيران تحالف دعم الشرعية شرق الحزم بمحافظة الجوف.

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الجيش اليمني اليمن الحوثيين تحالف دعم الشرعية

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