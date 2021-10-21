شكري يزور بنغازي لمتابعة أعمال تجهيز مبنى القنصلية المصرية

القاهرة - (د ب أ):

زار وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس مدينة بنغازي الليبية لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبني القنصلية المصرية في بنغازي، والتقى خلال الزيارة مع قيادات الشرق الليبي، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من أواصر متعددة ووحدة مصير وهدف.

وقال أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم أن الوزير شكري التقي، من ناحية أخرى، خلال زيارته لبنغازي مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي حيث أكد شكري على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر.