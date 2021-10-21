وزير الخارجية الإيطالي: مؤتمر طرابلس دليل على استعداد ليبيا لتنفيذ وقف إطلاق النار

روما - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو اليوم الخميس أن المؤتمر الوزاري حول “مبادرة استقرار ليبيا”. يمثل إشارة هامة على استعداد ليبيا لإحراز تقدم في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع عمل الأمم المتحدة .

وأشار وزير الخارجية الايطالي -خلال لقائه رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على هامش المؤتمر . إلى الأهمية المطلقة للشراكة مع ليبيا ، مشددا على عزم إيطاليا التعاون مع السلطات الليبية ومع جميع مفاصل الدولة لدعم المراحل التالية من العملية السياسية وأولويتيها الأكثر إلحاحًا وهى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر،انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا .

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإيطالية - أن اللقاء تناول مناقشة الملفات الرئيسية للعلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون التجاري وفي مجالات البنية التحتية والهجرة.