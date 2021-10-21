مفوضية الانتخابات العراقية تقبل طعونا في أربع محافظات عراقية كمرحلة أولى

بغداد - (د ب أ):

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها باشرت اليوم الخميس دراسة الطعون المقدمة إليها من الكتل والاحزاب والمرشحين على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في العاشر من الشهر الجاري.

وذكر بيان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنه تم تدقيق الطعون من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 181 طعنا على مجلس المفوضين هذا اليوم، بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة.

وأوصى البيان برد 174 طعنا وقبول 7 منها كانت مدعمه بالأدلة، بواقع اثنين في بغداد وواحد في البصرة ومثلها في أربيل وثلاثة في نينوى.

وأكدت المفوضية أنه على ضوء ذلك سيتم فتح صناديق الأصوات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا لقانون الانتخابات وسيتم فرز الأصوات وعدها يدويا، وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المراكو وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقا والتبليغ بها قبل مدة مناسبة.

وذكرت المفوضية ببيان أنها ستعلن الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم نظره من طعون يوميا لحين إكمالها جميعا.

وما زال المئات من أنصار الأحزاب الشيعية التي أخفقت في الحصول على مقاعد كثيرة في الانتخابات البرلمانية يواصلون اعتصامهم في خيم وسرادق أمام إحدى بوابات المنطقة لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بإعادة احتساب أصوات الناخبين يدويا بعد التشكيك بنتائج الانتخابات الأولية التي أجريت إلكترونيا.