Masrawy logo white

قتل 165 طفلاً.. مرض قاتل يهدد الأطفال في الكونغو

05:00 م الخميس 21 أكتوبر 2021
قتل 165 طفلاً.. مرض قاتل يهدد الأطفال في الكونغو

مرض قاتل يهدد الأطفال في الكونغو

وكالات:

أعلنت السلطات في الكونغو، تسجيل مرض غامض في إقليم كويلو جنوب غربي البلاد، والذي أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 165 شخصا من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5 سنوات، منذ نهاية أغسطس الماضي.

صرح رئيس قسم الصحة في المقاطعة الكونغولية، جان بيير باساكي، بأن الضحايا ظهرت عليهم أيضا علامات الملاريا.

وقال باساكي: "لقد بدت عليهم أعراض الملاريا، وعندما نجري اختبار RDT يكون إيجابيا، ولكن بصرف النظر عن الملاريا، يمكن أن يعاني شخص ما أيضا من مرض آخر لا نعرفه ولكنه يسبب فقر الدم".

ودعا الدكتور جان بيير باساكي الآباء إلى الاستفادة من الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية والتوجه إلى المرافق الصحية للحصول على العلاج المجاني.

كما أعلن رئيس قسم الصحة في المقاطعة عن فتح تحقيق من طرف وزارة الصحة لتحديد المرض وتعزيز العلاج قريبا.

ووفقا لما ذكره عمدة بلدية موكيدي الريفية، آلان نزامبا، فقد تم تسجيل 4 وفيات يوميا في المتوسط في قريتي لوزو مونيني وكنزامبا.

الأمراض القاتلة أطفال الكونغو إقليم كويلو فقر الدم الأمراض النادرة

الخبر التالى:

لافروف: مستعدون لاستعادة الحوار مع بروكسل على أساس مبادئ المساواة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا