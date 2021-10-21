التطعيم أو التعافي.. بلغاريا تضع شرطا لدخول المتاجر والمطاعم

صوفيا- (د ب أ):

فرضت بلغاريا مؤقتا شرطا جديدا تسمح به للمواطنين دخول المتاجر أو أماكن عامة مغلقة أخرى، وذلك فقط إذا تم تطعيمهم، أو تعافوا من مرض كوفيد-19 أو لديهم نتيجة اختبار سلبية حديثة بالفيروس.

ووفقا لمرسوم صادر عن وزير الصحة المؤقت ستويتشو كازاروف، سيتم تطبيق الشرط المثير للجدل، اعتبارا من اليوم الخميس، وسيسري لمدة 14 يوما في خضم ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

ولم يتم تطعيم سوى نحو 20% من سكان تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق الاتحاد الأوروبي، بشكل كامل ضد كوفيد-19. كما أن هناك الكثير من المعلومات المضللة بشأن اللقاحات.

وتشكلت طوابير الخميس أمام مراكز التطعيم والاختبار، مع تفضيل الكثير من البلغاريين الحصول على اختبارات الكشف عن الفيروس لدخول المراكز التجارية، أو مراكز اللياقة البدنية أو حضور المناسبات الثقافية.

وطالبت رابطة المراكز التجارية بفترة انتقالية للسماح بتطعيم العاملين.

وهددت صناعة الضيافة بتنظيم احتجاجات.

وتم رصد نحو 4522 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة في الإحصاء الأخير. وارتفع معدل الإصابات لفترة 7 أيام إلى 347.2 حالة لكل 100 ألف شخص، بينما بلغ المعدل في ألمانيا 85.6 حالة على مستوى البلاد، الخميس.