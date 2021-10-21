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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ242 مليون حالة

08:44 ص الخميس 21 أكتوبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ242 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن /أ ش أ/

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 242 مليونا و15 ألفا و245 حالة.
وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و921 ألفا و245 وفاة.
وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 6ر21 مليون حالة.​

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