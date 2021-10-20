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المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان تبحث مع وزير الداخلية التحضير للانتخابات النيابية

10:47 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان تبحث مع وزير الداخلية التحضير للانتخابات النيابية

يوانا فرونتسكا

بيروت - (أ ش أ):

بحثت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الأوضاع في البلاد والتحضير للانتخابات النيابية المقررة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقالت فرونتسكا -في تصريح عقب اللقاء اليوم الأربعاء- إنهما اتفقا على أهمية أن تتسم الانتخابات بالحرية والشفافية والنزاهة.

وصدق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم على تعديلات قانون الانتخابات النيابية والتي تنص على إجراء الانتخابات في السابع والعشرين من شهر مارس المقبل بدلا من شهر مايو.

وتمت إحالة تعديلات القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليها تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ.

هذا المحتوى من

Asha
يوانا فرونتسكا لبنان الانتخابات النيابية

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