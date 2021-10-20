إصابة شخصين جراء انفجار في العاصمة الأفغانية

كابول - أ ش أ

هز انفجار قنبلة يدوية الصنع - صباح اليوم الأربعاء- أمام مقر حرس الحدود بالعاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد أمن.

وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن الانفجار وقع في منطقة ديه مزنج بوسط المدينة أمام مقر حرس الحدود، عندما ألقى شخص قنبلة يدوية داخل سيارة تابعة لمسلحي طالبان أثناء مرورها