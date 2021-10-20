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إصابة شخصين جراء انفجار في العاصمة الأفغانية

11:12 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
إصابة شخصين جراء انفجار في العاصمة الأفغانية

ارشيفية

كابول - أ ش أ

هز انفجار قنبلة يدوية الصنع - صباح اليوم الأربعاء- أمام مقر حرس الحدود بالعاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد أمن.

وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن الانفجار وقع في منطقة ديه مزنج بوسط المدينة أمام مقر حرس الحدود، عندما ألقى شخص قنبلة يدوية داخل سيارة تابعة لمسلحي طالبان أثناء مرورها

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انفجار كابول أفغانستان إصابة شخصين قنبلة يدوية الصنع

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