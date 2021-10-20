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جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميًا ترتفع إلى أكثر من 241.5 مليون حالة

07:38 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميًا ترتفع إلى أكثر من 241.5 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 241 مليونا و553 ألفا و899 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و912 ألفا و909 وفيات.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 6ر21 مليون حالة.​

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