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الكاظمي: العراقيون سيعبرون عن عمق وأصالة شعبنا خلال الانتخابات المقبلة

11:47 م السبت 02 أكتوبر 2021
الكاظمي: العراقيون سيعبرون عن عمق وأصالة شعبنا خلال الانتخابات المقبلة

مصطفى الكاظمي

بغداد - (أ ش أ):

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تقديم مشروع لاعتبار يوم 3 أكتوبر عيداً وطنياً، فيما أشار إلى أن العراقيين سيعبرون عن عمق وأصالة شعبنا خلال الانتخابات المقبلة .

وقال الكاظمي في تغريدة له على منصة "تويتر" نقلتها وكالة الانباء العراقية (واع): "سعياً إلى تكريس الهوية الوطنية الجامعة، قدّمنا مشروعاً لاعتبار يوم 3 أكتوبر عيداً وطنياً، وهو يوم استقلال العراق وانضمامه كمؤسس إلى عصبة الأمم".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي ان "عمق وأصالة شعبنا هو المعنى الذي سيعبّر عنه العراقيون من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات، واختيار من يؤمن بالهوية الوطنية العراقية".

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مصطفى الكاظمي مجلس الوزراء العراقي العراق بغداد

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