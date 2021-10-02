Masrawy logo white

الصحة الإسرائيلية تحذر من مخدر خطير ينتشر وسط رواد الحفلات

08:45 م السبت 02 أكتوبر 2021
الصحة الإسرائيلية تحذر من مخدر خطير ينتشر وسط رواد الحفلات

وزارة الصحة الإسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ)

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت رواد الحفلات الإسرائيليين من مخدر يجري تعاطيه في الحفلات يسمى "نايس جاي" ويدخل في تكوينه مضاد لتخثر الدم يستخدم سُم للفئران.

وبحسب التحذير، حدثت حالة وفاة واحدة وتم نقل 34 شخصا على الأقل إلى المستشفيات فى في شمال البلاد الأسبوع الماضي، وكلها مرتبطة بأشخاص تناولوا المخدر. ووصل ثمانية أشخاص إلى المستشفيات يوم السبت مصابين بنزيف، ولا يزال أحدهم في حالة حرجة.

وقالت الوزارة إن تعاطي المخدر يؤدي إلى "تأثيرات فورية تهدد الحياة".

والشخص المتوفي هو رجل يبلغ من العمر 31 عاما وتوفي يوم الاثنين الماضي. وقالت الوزارة إن هناك بالفعل اعتقالات مرتبطة بالقضية.

ويمكن شراء مخدر "نايس جاي" بشكل غير قانوني من الأكشاك في إسرائيل ويطلق عليه أيضا اسمي "مابسوتون" و "ماستولون"، بحسب المركز الإسرائيلي لمكافحة الإدمان.

وتسبب جميع هذه المخدرات مخاطر صحية.

وزارة الصحة الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي مخدر مخدر نايس جاي

الخبر التالى:

الرئيس الفلسطيني يلوح بخيارات بديلة عن حل الدولتين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -ضرب الإمارات وعُمان.. هل تتأثر مصر بالإعصار "شاهين"؟ الأرصاد تجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا