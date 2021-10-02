طالبان تنفي محاكمة مترجمين سابقين كانوا يعملون مع القوات الهولندية

كابول - (د ب أ)

نفت حركة طالبان اليوم السبت تقارير إعلامية زعمت أن العديد من المترجمين الفوريين الذين كانوا يعملون مع القوات الهولندية في أفغانستان يحاكمون من قبل الحكومة الأفغانية الجديدة.

نفى المتحدث باسم طالبان، أحمد الله واثق، ما ورد في تقرير لمحطة الإذاعة العامة الهولندية "إن أو إس" بانه تم استدعاء ما يقرب من عشرة مترجمين فوريين سابقين للمثول أمام المحكمة واصفا ذلك بأنه محاولة دعائية.

كما أفادت محطة الإذاعة العامة الهولندية بتعرض أسر المترجمين الفوريين للتهديد.

وكتب أحمد الله وثيق على تويتر يقول "من المحتمل أن يحاول بعض الأشخاص مغادرة البلاد وطلب اللجوء من خلال مثل هذه المزاعم".