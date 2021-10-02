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أول فائز بالتزكية في انتخابات الشورى القطري

11:47 ص السبت 02 أكتوبر 2021
أول فائز بالتزكية في انتخابات الشورى القطري

المرشح القطري حسن عبدالله الغانم

الدوحة- (د ب أ):

دخل المرشح القطري حسن عبدالله الغانم، التاريخ باعتباره أول مرشح يعلن عن فوزه واختياره لشغل مقعد في أول مجلس شورى منتخب ديمقراطيا بقطر.

وكشفت القوائم النهائية للمرشحين عن فوز الغانم بمقعد الدائرة الانتخابية الخامسة بالتزكية، لعدم وجود مرشح آخر في مواجهته ليكون أول عضو في المجلس المنتخب.

وينتظر أن يعلن في وقت لاحق ليل اليوم السبت عن نتائج الانتخابات الأولى في قطر، والتي انطلقت صباح اليوم لانتخاب 30 من أعضاء مجلس الشورى في 30 دائرة انتخابية في أنحاء قطر.

ومن المُقرر أن يُعين أمير قطر 15 عضوا في المجلس البالغ عدد مقاعده 45 مقعدا.

حسن عبدالله الغانم قطر مجلس شورى انتخابات الشورى القطري

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