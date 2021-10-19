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السفير الإسرائيلي بالإمارات: اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين قريبا

07:04 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
السفير الإسرائيلي بالإمارات: اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين قريبا

التطبيع بين اسرائيل والإمارات

أبوظبي - (د ب أ):

قال أمير حايك، سفير إسرائيل المعين لدى الإمارات إن الاجتماع الذي جمع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، ويائير لابيد وزير خارجية إسرائيل في يونيو الماضي بأبوظبي قد شهد الاتفاق على توقيع إتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين في غضون تسعة أشهر.

وقال السفير الإسرائيلي لوكالة أنباء الإمارات"وام" اليوم الثلاثاء "هناك إمكانيات هائلة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل ولتعزيز حجم التبادل التجاري".

وقال حايك إن أورنا باربيافاي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أكدت له خلال لقاء جمعهما إلتزامها التام بالإطار الزمني المتفق عليه لتوقيع الاتفاقية.

وكانت إسرائيل قد افتتحت سفارتها بأبوظبي في يونيو الماضي، بقيادة إيتان نائيه الذي تولى قيادة البعثة الدبلوماسية آنذاك ثم عين سفيرا لبلاده بمملكة البحرين في سبتمبر الماضي.

أمير حايك سفير اسرائيل الإمارات عبدالله بن زايد شراكة اقتصادية

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