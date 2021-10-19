بعد بركان لابالما.. سحب بركانية تخيم على الأجواء فى ألمانيا

فرانكفورت - (د ب أ):

أشارت تقارير إلى وجود سحب محملة بمواد سامة تعلو ألمانيا بعد ثورة بركان جزيرة لابالما الإسبانية الأمر الذي أدى إلى تلقي هيئة الأرصاد الألمانية العديد من الاتصالات الهاتفية من قبل أشخاص شعروا بالقلق جراء هذه السحب.

وقالت متحدثة باسم الهيئة إن الاتصالات الهاتفية انهالت على الهيئة منذ السادسة صباحا.

وصرحت المتحدثة بأنه تم قياس تركيزات عالية للغاية من ثاني أكسيد الكبريت على سبيل المثال في الغلاف الجوي.

في الوقت نفسه، ذكرت المتحدثة أن محطات القياس القريبة من الأرض تكاد لم ترصد شيئا، وقالت إن الغلاف الجوي سيحدث فيه "تنظيف كيميائي" وأضافت أنه في حال هطول أمطار فإن من الممكن أن تكون الأمطار "أكثر حمضية قليلا" عن المعتاد.

ونفت المتحدثة وجود خطر متزايد على البيئة جراء هذه الظاهرة المؤقتة.

واختتمت المتحدثة تصريحاتها بالقول:" قبل 20 إلى 30 عاما كانت لدينا هذه القيم الحمضية بشكل منتظم".