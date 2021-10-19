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وزير الخارجية السعودي يبحث مع سفير قطر تعزيز العلاقات

11:23 ص الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
وزير الخارجية السعودي يبحث مع سفير قطر تعزيز العلاقات

الأمير فيصل بن فرحان

الرياض - (د ب أ):

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سفير قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وذكرت الخارجية القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وتشهد العلاقات بين البلدين تحسنا لافتا منذ القمة الخليجية التي عقدت في العلا في يناير الماضي وتوصلت إلى اتفاق لإنهاء الأزمة بين دول المنطقة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

الأمير فيصل بن فرحان زير الخارجية السعودي لخارجية القطرية لإرهاب

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