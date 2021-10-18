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"حزب الله": البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية

08:38 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
"حزب الله": البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية

حسن نصر الله

وكالات:

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن حزب القوات اللبنانية يحاول إثارة مخاوف عموم المسيحيين اللبنانيين، من أجل تقديم نفسه كمدافع عن وجودهم، موضحا أن البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية.

وأوضح حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، مساء اليوم الاثنين، "حزب القوات اللبنانية يحاول إثارة مخاوف عموم المسيحيين لتقديم نفسه كمدافع عن الوجود المسيحي في لبنان"، مضيفا، "البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية".

واتهم حسن نصر الله حزب القوات اللبنانية بامتلاك ميليشيا مقاتلة مسلحة.

واتهم "حزب الله" الشيعي اللبناني، حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، بمحاولة "جر لبنان إلى حرب أهلية"، وذلك بعد أيام فقط من أحداث الطيونة التي راح ضحيتها ٦ لبنانيين.

وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة، بثتها وسائل إعلام لبنانية، إن "‏حزب القوات حرض بعض الجهات لخوض معركة ضد ‎حزب الله".

وأضاف أن "‏كل ما صدر عن حزب القوات من تصريحات ومواقف كان تبنيا كاملا لمجزرة يوم الخميس".

حسن نصر الله حزب الله اللبناني حزب القوات اللبنانية الحرب الأهلية

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