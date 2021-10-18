أوكرانيا ترفض إجراءات روسيا لعرقلة عمل مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

كييف - (أ ش أ):

وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية، إجراءات روسيا لعرقلة عمل بعثة (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) بشرق أوكرانيا، بأنها "غير مقبولة، داعيًا موسكو إلى وقف الاستفزازات التي تستهدف المراقبين الدوليين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن الضغط على مراقبي بعثة المراقبة الخاصة في دونيتسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هو عنصر من جهود روسيا المستمرة لتدمير اتفاقيات مينسك وإشعال الصراع المسلح.

وأشار نيكولينكو إلى أن روسيا أغلقت بعثة المراقبة التابعة للمنظمة الأوروبية في نقطتي تفتيش جوكوفو ودونيتسك الروسيتين عبر حدود الدولة لمنع المراقبة اللازمة وإخفاء الإمداد غير القانوني بالأسلحة والذخيرة والمرتزقة من روسيا إلى أوكرانيا عن المجتمع الدولي.

ودعا روسيا إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها فيما يتعلق بوقف الاستفزازات ضد المراقبين الدوليين وعدم عرقلة حركتهم وضمان الوصول دون عوائق إلى المناطق المحتلة في دونيتسك ولوهانسك وضمان أمنها.