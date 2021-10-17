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اعتبارا من اليوم.. تشغيل جميع المطارات السعودية بكامل طاقتها

05:40 م الأحد 17 أكتوبر 2021
اعتبارا من اليوم.. تشغيل جميع المطارات السعودية بكامل طاقتها

احد المطارات السعودية

كتب- يوسف عفيفي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني؛ تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة العربية السعودية، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضحت الهيئة في تعميم أصدرته إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، أنه سيتم استخدام كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة لتشغيل الرحلات المحلية والدولية، كما سيتم الاستمرار في التأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".

يأتي هذا القرار مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا في السعودية اليوم الأحد نظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

المطارات السعودية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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