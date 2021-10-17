Masrawy logo white

إسرائيل ترصد محاولات متزايدة لهجمات إلكترونية على منشآت صحية

10:16 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
إسرائيل ترصد محاولات متزايدة لهجمات إلكترونية على منشآت صحية

وزارة الصحة الإسرائيلية

تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، أن الوزارة ومسؤولي الأمن السيبراني في إسرائيل رصدوا ارتفاعا في محاولات شن هجمات على عدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإنه لم يتم الكشف عن أهداف محددة للهجمات، إلا أن مسؤولين قالوا إن الخطوات التي تم اتخاذها مسبقا حالت دون نجاح الهجمات السيبرانية.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار.

وزارة الصحة الإسرائيلية إسرائيل هجمات إلكترونية منشآت صحية الأمن السيبراني

الخبر التالى:

اليوم افتتاح معرض جيتكس دبي للتكنولوجيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
874

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

855

متعافون اليوم

317585

إجمالي الإصابات

17926

إجمالي الوفيات

268210

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر:الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا