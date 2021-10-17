إسرائيل ترصد محاولات متزايدة لهجمات إلكترونية على منشآت صحية

تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، أن الوزارة ومسؤولي الأمن السيبراني في إسرائيل رصدوا ارتفاعا في محاولات شن هجمات على عدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإنه لم يتم الكشف عن أهداف محددة للهجمات، إلا أن مسؤولين قالوا إن الخطوات التي تم اتخاذها مسبقا حالت دون نجاح الهجمات السيبرانية.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار.