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مقتل وإصابة 3 أفراد شرطة إثر حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن الأمريكية

06:09 م السبت 16 أكتوبر 2021
مقتل وإصابة 3 أفراد شرطة إثر حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن الأمريكية

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

لقي شرطي مصرعه، وأصيب اثنان آخران، جراء حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة هيوستن حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم السبت إنه جرى نصب كمين لأفراد الشرطة وتم إطلاق النار عليهم من الخلف خلال أداء عملهم، مضيفة أن هناك شخصا معنيا بالواقعة رهن الاحتجاز، غير أنه من غير الواضح - حتى الآن - ما إذا كان هو من أطلق الرصاص من عدمه.

وأوضحت القناة أن الحادث وقع عندما سمع أفراد الشرطة شيئًا يحدث في موقف سيارات خارج إحدى الحانات، فتوجهوا إلى الموقع ليتعرضوا إلى كمين ويُطلق عليهم النار.

ويعتقد المسئولون أن ضباط الشرطة كانوا يحاولون إلقاء القبض على مشتبه به في عملية سطو محتملة عندما خرج عليهم شخص من خلف سيارة حاملا بندقية وبدأ إطلاق النار عليهم.

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الشرطة الأمريكية إطلاق نار مدينة هيوستن واشنطن الولايات المتحدة

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