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السجن 10 أعوام بحق محافظ سابق للمصرف المركزي الإيراني

04:24 م السبت 16 أكتوبر 2021
السجن 10 أعوام بحق محافظ سابق للمصرف المركزي الإيراني

صورة التقطت في 17 كانون الثاني/يناير 2016 لحاكم ا

طهران- (أ ف ب):

أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن عشرة أعوام بحق المحافظ السابق للمصرف المركزي ولي الله سيف، والسجن لفترات مختلفة بحق اثنين من معاونيه، لإدانتهم بالتلاعب بسوق العملات، وفق ما أفاد إعلام السلطة القضائية السبت.

وأوضح موقع "ميزان أونلاين" أن سيف البالغ من العمر حاليا 69 عاما، حكم عليه بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهم عدة، منها "الاهمال وسوء الإدارة"، و"زعزعة استقرار سوق القطع"، ما مهّد الطريق أمام عمليات صيرفة غير شرعية وصلت قيمتها الى 160 مليون دولار.

ويمكن لسيف الموجود خارج السجن أثناء المحاكمة، استئناف الحكم.

وهو تولى حاكمية المصرف المركزي بين 2013 و2018، وكان من أبرز الأسماء في القطاع المالي الإيراني.

ودانه القضاء بـ"مخالفة تشريعات عدة أكثر من مرة"، شأنه شأن نائبه أحمد عراقجي الذي حكم عليه بالسجن ثمانية أعوام، وفق "ميزان أونلاين".

كما طال القضاء مساعد عراقجي رسول سجاد، وقضى بسجنه 13 عاما لادانته "بالمشاركة في تجارة نقدية غير شرعية وقبول رشى".

وأثارت هذه القضية اهتماما واسعا في الجمهورية الإسلامية نظرا لأنها المرة الأولى يخضع فيها مسؤولون على هذا القدر من الأهمية في المصرف المركزي للمحاكمة.

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