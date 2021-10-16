"آسيان" تستبعد زعيم الانقلاب العسكري من قمتها المقبلة

نايبيداو- (بي بي سي):

استبعدت رابطة دول جنوب شرق آسيا القائد العسكري الذي استولى على السلطة في ميانمار في فبراير من قمتها السنوية لزعماء المنطقة، المقرر عقدها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقررت الكتلة، المعروفة اختصاراً بـ"آسيان"، تجاهل دعوة الجنرال مين أونغ هلاينغ ودعوة ممثل غير سياسي من ميانمار بدلاً منه.

وينظر إلى الخطوة غير المسبوقة، للمنظمة التي لا تتدخل عادة في شؤون الدول الأعضاء فيها، كتوبيخ للحكام العسكريين في ميانمار.

وقالت "آسيان" إن جيش ميانمار لم يفعل ما يكفي لإنهاء الاضطرابات في البلاد. كما عبرت عن خيبة أملها جراء منع ممثلها من مقابلة الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي.

وشن جيش ميانمار حملة قمع وحشية بحق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية منذ انقلاب فبراير، مما أسفر عن مقتل ما يزيد مئات الأشخاص واعتقال الآلاف، بحسب جمعيات حقوقية.