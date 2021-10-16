ناسا تطلق المسبار لوسي إلى كوكب المشترى

نيويورك - (د ب أ):

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، السبت، المسبار "لوسي" لدراسة الكويكبات حول المشترى.

بدأ المسبار لوسي ،الذي انطلق بمساعدة الصاروخ "أطلس في" من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، مهمة تستمر 12 عاما وسوف يقطع خلالها ما إجماليه 5ر6 مليار كيلومتر تقريبا في الفضاء.

وسوف ينطلق المسبار البالغ طوله أكثر من 14 مترا ويسير بالوقود والبطاريات التي يمكن أن يعاد شحنها عبر الألواح الشمسية، بالقرب من سبعة مما يطلق عليها كويكبات طروادة التي تدور في مدار المشترى.

وتدور كويكبات طروادة حول الشمس في نفس المسار مثل المشتري في سربين، حيث يتقدم سرب كوكب المشترى ، فيما يسير سرب آخر خلفه.

ويأمل العلماء من خلال دراسة هذه الكويكبات عن قرب، في معرفة المزيد عن كيف تشكلت كواكب المجموعة الشمسية قبل 5ر4 مليار سنة ولماذا انتهى بها الحال إلى ما هي عليه الآن.