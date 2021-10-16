الولايات المتحدة تدعم بدء التحضير لانتخابات في السودان

وكالات:

قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن واشنطن تدعم بدء التحضير لانتخابات عامة في السودان.

وجددت التأكيد في بيان، السبت، على دعم الولايات المتحدة الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل.

وجاء البيان بعد يوم من دعوة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، شركاء الحكم في السودان إلى تجنب سياسة "حافة الهاوية" وتبادل الاتهامات.

وحث فيلتمان، خلال اتصال هاتفي أجراه يوم الخميس، مع رئيسي مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، والوزراء عبدالله حمدوك، شركاء الحكم بالسودان على حل خلافاتها بالحوار غير المشروط.

وتدار المرحلة الانتقالية عبر شراكة سياسية بين القوات المسلحة وتحالف الحرية والتغيير، وهو الائتلاف الذي قاد ثورة ديسمبر التي أنهت حكم الرئيس المعزول عمر البشير بعد أن انحاز لها الجيش صبيحة 11 أبريل 2019.

لكن شراكة الحكم في السودان التي أصبحت نموذجا احتفى به العالم على مدار عامين، لم تعد بذات القوى والبريق بعد خلافات حادة تفجرت بين المدنيين والعسكريين، بينما يتبادل الطرفان في الوقت الراهن الاتهامات بالسعي للانفراد بالسلطة.