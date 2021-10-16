حزب القوات اللبنانية ينفي اتهامات بالتخطيط المسبق لاشتباكات بيروت

بيروت- (بي بي سي):

نفى زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن تكون جماعته قد خططت لأعمال العنف التي شهدتها العاصمة بيروت يوم الخميس وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وجرح العشرات.

وفي مقابلة مع إحدى الإذاعات اللبنانية في وقت متأخر من ليل الجمعة، قال جعجع إن اجتماعاً عقده الحزب في اليوم السابق للاحتجاجات كان سياسياً بحتاً، وأنه ناقش خيارات ما يجب القيام به في حال نجحت حركة حزب الله في الدفع باتجاه تنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.

وشيعت جثامين ضحايا الاشتباكات الدامية أمس الجمعة تزامناً مع إعلان الحداد العام في البلاد.

وخلال التشييع قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين إن "كل هذا القتل وكل هذه المجرزة الذي قام به هو حزب القوات اللبنانية"، متهماً إياه بالسعي لـ"إحداث حرب أهلية".

واتهم حزب الله وحركة أمل "مجموعات من حزب القوات اللبنانية بـ"الاعتداء المسلح" على مناصريهما، لكن "القوات" رفض الاتهامات "جملة وتفصيلاً"، متهماً بدوره حزب الله بـ"اجتياح" المنطقة و"الدخول إلى الأحياء الآمنة".

واندلع إطلاق نار الخميس أثناء مظاهرات، نظمتها حركة أمل وجماعة حزب الله احتجاجا على القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

لكن الوضع ما لبث أن تصاعد وتحول إلى اشتباكات مسلحة استمرت لساعات قبل أن يعود الهدوء إلى المنطقة بعد انتشار وحدات من الجيش.