رواد فضاء صينيون يصلون إلى محطة تيانجونج الفضائية

بكين- (د ب أ):

وصلت مهمة الفضاء الصينية المأهولة إلى محطة تيانجونج الفضائية (القصر السماوي)، الجاري إنشاؤها حاليا.

وأعلن برنامج رحلات الفضاء المأهولة بالصين صباح اليوم السبت أن الطاقم المكون من ثلاثة أفراد وصلوا إلى محطة الفضاء بعد حوالي ست ساعات ونصف الساعة من انطلاقهم إلى الفضاء.

والتحم طاقم المركبة تيانخه (التناغم السماوي) بمحطة تيانجونج الفضائية، الساعة 0656 من صباح السبت بتوقيت بكين (2256 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش)

وسيعيش رواد الفضاء الصينيون ويعملون في المحطة لنحو ستة أشهر، ليسجلوا بذلك رقما قياسيا جديدا لبرنامج الفضاء الصيني المأهول.​