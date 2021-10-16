رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد مع الجماعات المتمردة
بانجي- (أ ش أ):
أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار من جانب واحد، مع الجماعات المتمردة في البلاد.
وقال تواديرا- وفق قناة (فرانس 24) الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية- "إن وقف إطلاق النار الفوري من جانب واحد هو دليل على عزمي الراسخ لإعطاء الأولوية لمسار الحوار، بعد 8 سنوات من الحرب".
وذكرت القناة الإخبارية، أن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى أعلن انتهاء العمليات العسكرية وجميع الأعمال المسلحة عند منتصف ليل الجمعة.
يُشار إلى أن حدة الصراع في جمهورية إفريقيا الوسطى قد تراجعت خلال السنوات الثلاث الماضية.
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