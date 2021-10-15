شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في وفاة النائب السير ديفيد أميس

لندن - (أ ش أ):

قالت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، إن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تقوم بالتحقيق في وفاة النائب المحافظ السير ديفيد أميس بعد طعنه في دائرته الانتخابية.

وأوضحت القناة أنه تم العثور على السير ديفيد مصاباً بجروح وتوفي لاحقاً في مكان الحادث.

وأكدت القناة أنه تم القبض على شخص يبلغ من العمر 25 عاماً على الفور في مكان الجريمة للاشتباه به، مشيرة إلى أنه لا يزال قيد الاحتجاز.

يُشار إلى أن عملية الطعن وقعت في هجوم خلال تجمع مع الناخبين في دائرة أميس في ساوثيند ويست جنوب شرقي إنجلترا.