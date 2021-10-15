ميركل ترجح أن يتبع ائتلاف(إشارة المرور)المحتمل مسارا مؤيدا لأوروبا

بروكسل - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارة لها إلى بلجيكا عن قناعتها بأن حكومة ألمانية محتملة مكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر (ما يسمى ائتلاف إشارة المرور) ستتبع مسارا مؤيدا لأوروبا.

وذكرت ميركل على هامش اجتماع مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في بروكسل قائلة: "ستكون حكومة موالية لأوروبا، تعرف ما تعنيه أوروبا بالنسبة لنا فيما يتعلق بالسلام والحرية"، مضيفة أن هذه رسالة مهمة للدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل: "إذن، التوقعات هي بالطبع أن تواصل الحكومة المقبلة الأمور التي بدأناها في العديد من الموضوعات، لكنها بالطبع ستضع لمسات جديدة".

وتعتقد ميركل أنه بعد تقديم وثيقة المباحثات الاستكشافية بين هذه الأحزاب أنها ستشرع في المفاوضات الخاصة بتشكيل الائتلاف.

وأكدت ميركل قائلة: "أعتقد أنهم سيفعلون".

وسلط دي كرو الضوء على التزام ميركل تجاه أوروبا خلال فترة ولايتها.

وقال دي كرو: "لقد أبقتنا دائما معا، وهذا إنجاز باهر".

التقت ميركل ورئيس الوزراء البلجيكي في قصر إيجمونت بوسط بروكسل لإجراء محادثات، تناولت الجهود الدولية والأوروبية للحد من تغيرات المناخ، وكذلك قضايا التجارة وسيادة القانون والهجرة.

وحصلت ميركل قبل ذلك على وسام ليوبولد الكبير من ملك بلجيكا فيليب عن الخدمات التي قدمتها خلال فترة ولايتها التي استمرت 16 عاما.

وقالت ميركل بهذه المناسبة: "أشعر أنه شرف كبير للغاية".

ويتجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر إلى مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي يوصف بأنه ائتلاف إشارة المرور، بعد مرور ما يناهز ثلاثة أسابيع على الانتخابات العامة.

وجاء في وثيقة مشتركة بين الأحزاب الثلاثة حول نتائج المباحثات الاستكشافية التي نشرت اليوم الجمعة: "نحن مقتنعون بأنه يمكننا إبرام اتفاق بشان ائتلاف طموح ومستدام".

صوتت هيئة قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإجماع على الوثيقة اليوم الجمعة.

أما بالنسبة للخضر فيجب أن يقرر مؤتمر حزبي مصغر هذا الأمر يوم غد الأحد بينما تتخذ قيادة الحزب الديمقراطي الحر قرارها يوم الاثنين المقبل.