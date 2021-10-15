Masrawy logo white

اليونان ومالطا تشددان على حماية الحدود وإعادة المهاجرين لدولهم

07:40 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
اليونان ومالطا تشددان على حماية الحدود وإعادة المهاجرين لدولهم

شرطة اليونان

أثينا - (د ب أ):

تحتفظ اليونان ومالطا بالحق في مواصلة حماية حدودهما بفعالية ضد الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين إلى بلادهم الأصلية.

أعلن عن ذلك الوزيران المسؤولان عن الهجرة في البلدين، نوتيس ميتاراكيس وبيرون كاميليري، في اجتماع عقد في مالطا اليوم الجمعة.

وطالب الوزيران بأن يضمن قانون الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي، وهو رهن المفاوضات حاليا، التوزيع العادل للمهاجرين الذين يصلون للتكتل، وفقا لميتاراكيس.

وأضاف ميتاراكيس أن "الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء قيد المفاوضات ليس شرطا مسبقا لاتخاذ إجراءات في مجالات العلاقات الخارجية وإدارة الحدود والعودة".

ولم يذكر الوزيران بشكل صريح ما يطلق عليه بعمليات المنع والإعادة التي تجرى بين الساحل التركي والجزر اليونانية، مع التزام السلطات اليونانية الصمت.

وأفادت تقارير بأن الحكومة اليونانية زادت من قوات خفر السواحل عند الحدود مع تركيا في الأشهر القليلة الماضية. ووفقا للتقارير، يتم إجبار القوارب التي تحمل مهاجرين للعودة إلى تركيا.

وينظر إلى المنع والإبعاد بدون مراجعة مسبقة لطلب اللجوء، بأنه غير قانوني بموجب القانون الدولي.

اليونان مالطا حماية الحدود الهجرة غير الشرعية

الخبر التالى:

السعودية: جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين بكامل الطاقة الاستيعابية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
865

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

315842

إجمالي الإصابات

17846

إجمالي الوفيات

266444

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا