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البرلمان العربي يعقد جلسته العامة غدا بمقر جامعة الدول العربية

03:13 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
البرلمان العربي يعقد جلسته العامة غدا بمقر جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية

القاهرة - أ ش أ

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي غداً السبت، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة مجمل الأوضاع في المنطقة العربية والوقوف على التقارير الصادرة بحق البلدان العربية والرد عليها، فضلاً عن تطورات الأحداث على الساحة العربية واستعراض تقارير اللجان.

ويشارك في الجلسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، وريتاج العباسي، رئيس برلمان الطفل.

كانت لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، قد اختتمت أعمال اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني.

هذا المحتوى من

جامعة الدول العربية البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أحمد عبيد بن دغر مجلس الشورى اليمني برلمان الطفل

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