مساعدا وزير الخارجية يناقشان مع سفير أوكرانيا استعدادات اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة

القاهرة - (أ ش أ):

بحث مساعدا وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي وللشؤون القنصلية السفير صلاح الدين عبد الصادق مع سفير أوكرانيا في مصر إيفهين ميكيتنكو، أجندة الأحداث الثنائية المقبلة بما في ذلك الاستعدادات للاجتماع الثامن للجنة المشتركة الحكومية، المقرر عقده في النصف الثاني من ديسمبر القادم.

وذكر بيان لسفارة أوكرانيا بالقاهرة - على موقع التواصل الاجتماعي (لفيس بوك) اليوم /الخميس/ - أن الدبلوماسيين ناقشوا مسار التصديق على بعض الوثائق الثنائية المهمة من قبل برلماني مصر وأوكرانيا ، مشيرا إلى أن كلا الجانبين أعربا عن ارتياحهما لحجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ أكثر من مليار دولار خلال الثمانية أشهر من العام الجاري، فضلا عن قيام مليون سائح أوكراني بزيارة مصر خلال نفس الفترة.