قتيل في إطلاق نار قرب احتجاج ضد قاضي التحقيق بـ"انفجار بيروت"

وكالات:

تردد دويّ إطلاق نار تردد بالقرب من موقع احتجاج ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وبثّت وسائل إعلام محلية صوراً لأشخاص يركضون في الشارع ويحاولون الاختباء، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، فيما أفادت مصادر أمنية بمقتل شخص إصابة 5 بجروح خطيرة في إطلاق النار.

في سياق متصل، أوضح مصدر قضائي ووثائق أن محكمة لبنانية رفضت الخميس، أحدث دعوى بحق كبير المحققين في التحقيق الخاص بانفجار مرفأ بيروت، مما يسمح له باستئناف العمل.

وجرى هذا الأسبوع تعليق التحقيق في الانفجار الكارثي، الذي وقع العام الماضي وخلّف ما يربو على 200 قتيل، بعد شكوى قدمها اثنان من كبار السياسيين كان القاضي طارق البيطار يسعى إلى استجوابهما.

وتظاهر العشرات الخميس أمام مقر قصر العدل، وفق ما أفاد مراسلون لوكالة "فرانس برس" وسط إطلاق نار كثيف في منطقة قريبة.

ويقود وزراء حزب الله، القوة السياسة والعسكرية الأبرز، وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه بـ"الاستنسابية والتسييس".

ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضدّ بيطار لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.