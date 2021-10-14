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إردوغان يقيل معارضيه في البنك المركزي .. والليرة تتراجع لمستوى قياسي

10:31 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
إردوغان يقيل معارضيه في البنك المركزي .. والليرة تتراجع لمستوى قياسي

إردوغان يقيل معارضيه في البنك المركزي

أنقرة- (د ب أ):

أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المعارضين لتوجهه لخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، ما دفع الليرة إلى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار.

وجاءت إقالة نائبي المحافظ سميح تومان وأوجور ناميك كوجوك، وعضو لجنة السياسة النقدية عبدالله يافاش، بعد اجتماع عقده إردوغان مع رئيس البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، أنهما بحثا السياسة الاقتصادية وإدخال تغييرات على لجنة السياسة النقدية.

وقالت المصادر إن كوجوك كان هو العضو الوحيد في اللجنة الذي صوت ضد التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة الذي أعلنه المركزي الشهر الماضي، بينما لم يصوت يافاش لأنه أصيب بكورونا في الولايات المتحدة، حيث يعيش.

وتراجعت الليرة بـ 1.1% مسجلة مستوى قياسي منخفض جديد. وقلصت التراجع إلى 0.7% عند 9.15550 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و42 دقيقة صباح الخميس بتوقيت اسطنبول.

رجب طيب إردوغان البنك التركي الليرة التركية

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