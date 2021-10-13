بعد إجلاء 11 ألف شخص.. إبطال مفعول قنبلة ضخمة غربي ألمانيا

برلين - (د ب أ)

أعلنت سلطات مدينة إيسن الألمانية مساء اليوم الأربعاء إبطال مفعول قنبلة كبيرة، على نحو استثنائي، تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وكان 11 ألف شخص يعيشون في دائرة يبلغ نصف قطرها نحو كيلومتر حول موقع القنبلة، اضطروا إلى مغادرة منازلهم في منطقة شتوبنبرج.

وتم العثور على القنبلة، التي يوجد بها ثلاثة صمامات للتفجير، أثناء أعمال تنقيب أمس الثلاثاء.

وذكرت سلطات المدينة أنه لم يتم العثور على لغم جوي بمثل هذه القوة التفجيرية في إيسن منذ 20 عاما.

وبدأت السلطات في وقت سابق من مساء اليوم في إيداع سكان وموظفي ثماني مؤسسات رعاية ورعاية مسنين ومعاقين داخل دائرة الخطر في مكان آمن.

وتم إغلاق سبع دور حضانة داخل دائرة الخطر طوال اليوم.

وجرى تقييد حركة السيارات والحافلات والقطارات داخل المنطقة المعنية فضلا عن إغلاق بعض الشوارع بشكل مؤقت و طريق حديدية تربط بين محطة القطار الرئيسية في إيسن ومدينة جلزنكيرشن.