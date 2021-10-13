الجيش اللبناني: إطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف على دورية أثناء ضبط أحد المطلوبين

لبنان - (أ ش أ)

أكدت قيادة الجيش اللبناني أن دورية عسكرية تعرضت إلى إطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف صاروخية وذلك أثناء قيام الدورية بضبط أحد المطلوبين في منطقة الشراونة ببعلبك بمحافظة البقاع.

وأضافت قيادة الجيش اللبناني أنه بتاريخ اليوم الأربعاء تمكنت دورية من مديرية المخابرات من رصد أحد المطلوبين في منطقة الشراونة والصادرة بحقه 39 ملاحقة قضائية بجرائم مختلفة، منها حيازة أسلحة حربية والإتجار بها والسرقة بقوة السلاح وإطلاق نار وإصابة عدد من الأشخاص وخطف مدنيين وعسكريين والتهديد وأعمال التزوير .

وأوضحت أنه خلال عملية التوقيف، تعرضت الدورية إلى إطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف صاروخية، فقامت بالرد على مصادر النيران ما أدى إلى إصابة المطلوب الذي نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة وما لبث أن فارق الحياة.

وأشارت قيادة الجيش اللبناني أنه إثر وفاته، تعرض أحد المراكز العسكرية في منطقة الشراونة لإطلاق نار، وقد عمد عناصر المركز إلى الرد بالمثل من دون وقوع إصابات.