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رئيس الحكومة اللبنانية يطلب إرسال طائرة عسكرية للبحث عن طائرة مدنية سقطت بالبحر

12:53 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية يطلب إرسال طائرة عسكرية للبحث عن طائرة مدنية سقطت بالبحر

نجيب ميقاتي

بيروت - أ ش أ

طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من الجيش اللبناني إرسال طائرة عسكرية للمساعدة في عملية البحث عن طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر مقابل حالات بمحافظة جبل لبنان.

وطلب ميقاتي -خلال اتصال، اليوم الأربعاء- العمل على البحث عن شابين كانا على متنها، مطالبا أيضا باستنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.

وكانت طائرة تابعة لنادي الطيران اللبناني قد سقطت في البحر أثناء تحليقها بالقرب من منطقة حالات، حيث تدخلت وحدة من الإنقاذ البحري في الدفاع المدني للتعامل مع تداعيات الحادث.

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نجيب ميقاتي الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني نادي الطيران اللبناني محافظة جبل لبنان بيروت

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