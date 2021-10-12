وزير الصحة الليبي: مصر دائمًا مصدر للأمن والأمان والسلام وخير داعم لنا

الإسماعيلية - أ ش أ

قال الدكتور علي الزناتي وزير الصحة الليبي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن مصر دائمًا مصدر للأمن والأمان والسلام، وخير داعم لدولتنا، لذلك توجب علينا رؤية ما تم إنجازه على أرض مصر الحبيبة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والاستفادة من تلك التجربة وتطبيقها في دولتنا.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير الليبي، لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور المحافظ شريف فهمي بشارة.

وأشاد الدكتور علي الزناتي بالإنجاز الذي حققته مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى جودة ودقة التخطيط الصحي لمشروع التأمين الصحي الشامل، واحترافية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الشامل.. مشيدا بمستوى الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والمقدمة دون أدنى تكلفة على كاهل المواطن المصري، مثنيا على مستوى التجهيزات الإنشائية والطبية داخل كافة المنشآت التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، لافتا إلى استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المحدثة وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية، وذلك خلال زيارته لمركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتابع الدكتور الزناتي قائلا "ستظل مصرًا منارة للعلم والتقدم والرقي، ونحن تعلمنا مختلف الفنون والدراسات علي يد أساتذة وأطباء مصريين ذوي خبرة وكفاءة ومهارة كبيرة في الأداء، ونحن هنا اليوم لدراسة ونقل الخبرات المصرية في تطبيق منظومة التطبيق الصحي الشامل".

ومن جانبه، أبدى الدكتور أحمد السبكي، اعتزازه بهذه الإشادة التي تعكس الإنجازات التي تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن لدى الهيئة العديد من الخبرات في بناء الأنظمة الطبية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، التي يمكن نقلها لدعم أشقائنا في الدول العربية، وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية ووزيرة الصحة والسكان على تقديم كل سبل الدعم والتعاون لأشقائنا العرب.