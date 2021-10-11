المستشار النمساوي المستقيل: لست مستشار الظل

فيينا - (د ب أ):

صرح المستشار النمساوي السابق سباستيان كورتس بأنه لا يرى في نفسه حاكما محافظا سريا للنمسا بعد تقديمه استقالته من منصبه أول أمس السبت.

وفي أعقاب أداء الكسندر شالنبرج اليمين الدستورية كمستشار جديد للنمسا اليوم الاثنين، كتب كورتس في رسالة عبر الإنترنت:" لست مستشار الظل".

وكتب كورتس أنه سيواصل دعم عمل الحكومة بوصفه رئيسا لحزب الشعب النمساوي المحافظ وبوصفه الرئيس المقبل لكتلة الحزب في البرلمان.

كان شالنبرج، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، أعلن في وقت سابق من اليوم في أول موقف علني له من أزمة كورتس أنه يعتزم مواصلة التعاون مع المستشار السابق.

ووصف شالنبرج العضو في حزب الشعب اتهامات الفساد التي تسببت في استقالة كورتس بأنها "خاطئة".

يشار إلى أن أحزاب المعارضة تنتقد استمرار احتفاظ كورتس بنفوذ سياسي كبير بفضل اللائحة التأسيسية لحزب الشعب، وترى أحزاب المعارضة أن هذا الأمر سيصعب من حدوث بداية جديدة ونظيفة للسياسة النمساوية.

وبدأت الاضطرابات السياسية في النمسا الأسبوع الماضي، عندما أُعلن أن كورتس وعدة أشخاص آخرين يخضعون للتحقيق بشأن اتهامات بإساءة استخدام الأموال العامة.

ونفى كورتس ارتكاب أي مخالفات، لكنه رضخ للضغوط السياسية واستقال مساء أول أمس، وهي الاستقالة التي كان يطالب بها حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم وهددوا بالانسحاب من الحكومة في حال لم يستقل كورتس.