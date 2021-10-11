الخطوط الملكية المغربية توقع اتفاق تعاون مع "العال" الإسرائيلية

الرباط - (د ب أ):

أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنها وقعت مع شركة طيران "العال" الإسرائيلية مؤخرا على بروتوكول تعاون يتعلق بتطوير العلاقات بين الشركتين قصد العمل معا على تقديم أحسن مستويات الخدمات.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين عن بلاغ للخطوط الملكية أن هذا الاتفاق وقعه الرئيس المدير العام حميد عدو، والرئيس المدير العام لشركة "العال"، أفيجال سوريك، وذلك على هامش الدورة 77 للجمع العام للجمعية الدولية للنقل الجوي (إياتا) التي انعقدت أشغالها مؤخرا ببوسطن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاق يأتي في سياق تعتزم فيه كل من الخطوط الملكية المغربية وشركة العال العمل على توفير خدمات النقل الجوي بين البلدين عبر محوري مطار محمد الخامس للدار البيضاء ومطار بن جوريون بتل أبيب، مضيفا أن الاتفاق يتزامن أيضا مع قرب إطلاق الخطوط الملكية المغربية، في القريب العاجل وحين تسمح الظروف بذلك، لخط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب.

وخلص البلاغ إلى أنه من المرتقب أن يساهم التوقيع على بروتوكول التعاون هذا، في فسح المجال أمام الشركتين لإمكانية التأسيس لشراكة تقاسم الرموز على الخطوط الجوية المباشرة الرابطة بين المغرب وإسرائيل، وكذلك على باقي شبكتيهما الجويتين، خارج المحاور المطارية للشركتين.

وكانت إسرائيل والمغرب اتفقتا نهاية العام الماضي على إقامة علاقات دبلوماسية، بعد إعلان كل من الإمارات والبحرين والسودان أيضا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاءت الاتفاقات بعد وساطة أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.