مفوضية الانتخابات العراقية تعلن النتائج الأولية في 10 محافظات

بغداد - أ ش أ

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في 10 محافظات.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان - في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن المفوضية عرضت نتائج الانتخابات في محافظات ديالي والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وأربيل، موضحا أن الإعلان يتم عبر شاشات عرضها وضمن الموقع الإلكتروني للمفوضية.

وأضاف أن هذه النتائج أولية تعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات، مشيرا إلى أن صناديق الاقتراع التي حدث بها بعض المشاكل سوف تنقل صباح يوم غد إلى المكتب الوطني.

من جانبها، أعلنت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي أن جميع نتائج المحافظات ترفع حاليا عبر شاشات العرض في الصالات التي حددتها المفوضية في بغداد والمحافظات كافة.

وقالت الغلاي - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - إن المفوضية ملتزمة بإعلان نتائج جميع المحافظات خلال الساعات المقبلة تباعا وحتى نهاية اليوم.