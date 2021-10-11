روسيا تنفي اتهامها بسرقة معادلة لقاح "استرازينيكا"

موسكو - أ ش أ

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، ما نشرته جريدة "صن" البريطانية بشأن سرقة بلاده معادلة لقاح "أسترازينيكا" لابتكار لقاح "سبوتنيك ــ V".

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين- "إن هذه الجريدة ليست متخصصة في العلوم، ونتعامل مع ما تنشره على هذا الأساس".

واتهتمت صحيفة (صن) البريطانية، روسيا بسرقة معادلة لقاح "أسترازينيكا"، وابتكرت على أساسه لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا المستجد.