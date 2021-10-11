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روسيا تنفي اتهامها بسرقة معادلة لقاح "استرازينيكا"

01:01 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
روسيا تنفي اتهامها بسرقة معادلة لقاح "استرازينيكا"

لقاح أسترازينيكا

موسكو - أ ش أ

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، ما نشرته جريدة "صن" البريطانية بشأن سرقة بلاده معادلة لقاح "أسترازينيكا" لابتكار لقاح "سبوتنيك ــ V".

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين- "إن هذه الجريدة ليست متخصصة في العلوم، ونتعامل مع ما تنشره على هذا الأساس".

واتهتمت صحيفة (صن) البريطانية، روسيا بسرقة معادلة لقاح "أسترازينيكا"، وابتكرت على أساسه لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا المستجد.

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لقاح أسترازينيكا روسيا سرقة معادلة لقاح استرازينيكا دميتري بيسكوف

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