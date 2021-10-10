(ناسا) تعلن تأجيل إطلاق "ستارلاينر" إلى 2022

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تأجيل إطلاق الاختبار المداري الثاني لمركبة "ستارلاينر" الفضائية إلى النصف الأول من العام المقبل 2022 لاستكمال العمل على مشكلة تقنية.

وأشارت الوكالة - وفق موقع "ذا فيرج" التقني - إلى أنها مستمرة في تقييم التوقيت المحتمل لإطلاق المهمة، مضيفة أن فريق المهمة يعمل على جعل إطلاقها في النصف الأول من 2022 ممكنا، بناء على جاهزية الأجهزة والصاروخ ومحطة الفضاء الدولية.

ونقل الموقع عن مدير برنامج طاقم العمل التجاري التابع لناسا ستيف ستيتش، قوله" إن المهمة تعاني من "مشكلة معقدة" تؤثر على أجزاء يصعب الوصول إليها من المركبة الفضائية".

وأشار "ذا فيرج" إلى أن مركبة "ستارلاينر" الفضائية التي تطورها شركة "بوينج" هي واحدة من مركبتي فضاء صممتا لنقل الركاب من وإلى محطة الفضاء الدولية، كجزء من برنامج طاقم العمل التجاري التابع لوكالة الفضاء الأمريكية.

وأضاف أن "ناسا" طالبت بإجراء رحلة تجريبية غير مأهولة وأخرى مأهولة، إلا أن "ستارلاينر" أجرت الرحلة التجريبية غير المأهولة فقط، والتي عانت من مشاكل برمجية قبل أن تتمكن من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية.