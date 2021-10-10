دعوات للعراقيين بالتصويت في الإنتخابات قبل إغلاق مراكز الاقتراع

بغداد - (د ب أ):

دعت اللجنة الأمنية العليا للإنتخابات في العراق اليوم الأحد العراقيين إلى الإسراع بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة ، في بيان صحفي اليوم ، أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تدعو المواطنين في جميع محافظات البلاد إلى سرعة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار من يمثلهم في البرلمان العراقي القادم.

وأكدت اللجنة أن "الإدلاء بالأصوات والمشاركة الفاعلة في الانتخابات هو استحقاق وطني فلا تضيعوا فرصة رسم مستقبل زاهر لبلدكم ،لافتة إلى أنها وفرت كل سبل وصول الناخب إلى مركزه الانتخابي بسهولة ويسر تماشيا مع خطتها الأمنية لتأمين نجاح العملية الديمقراطية.

وطالبت بعض المساجد في العراق عبر مكبرات الصوت العراقيين بالمشاركة الواسعة في الانتخابات لتغيير الواقع واختيار المناسب للبرلمان العراقي الجديد.

وتأتي هذه الدعوات بعد أن أوشكت العملية الانتخابية على الانتهاء وإغلاق مراكز الاقتراع الكترونيا عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي .

كما تأتي بعدما اشارت تقارير إلى أن نسبة المشاركة في التصويت في الإنتخابات البرلمانية متدنية وبنسب متفاوتة في جميع المدن العراقية.