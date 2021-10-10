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أول تعليق لوزير الزراعة اليمني بعد محاولة اغتياله: سنتصدى لهذه الأفعال

03:01 م الأحد 10 أكتوبر 2021
أول تعليق لوزير الزراعة اليمني بعد محاولة اغتياله: سنتصدى لهذه الأفعال

سالم السقطري

وكالات:

قال وزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة الشرعية سالم السقطري، في أول تعليق بعد محاولة اغتياله رفقة محافظ عدن، أحمد حامد لملس إن العملية الإرهابية تستهدف "الوطن".

وتوعد عضو الحكومة اليمنية، والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي بالتصدي "لمثل هذه الأفعال".

وقال السقطري في تصريحات صحفية، إن مصل هذه العملية الإرهابية ليس جديدا، بل هي متكررة، وتستهدف استقرار هذه المدينة (عدن)، مؤكدا أن المجاميع الإرهابية "ليس لها صديق، وعدوة الوطن والجميع".

وتعرض ظهر الأحد موكب الوزير والمحافظ لمحاولة اغتيال بواسطة تفجير سيارة مفخخة، لدى مروره في منطقة حجيف، بين مديريتي المعلا والتواهي.

وبينما نجا المحافظ ورفيقه الوزير، قضى 4 من مرافقيهم جراء التفجير، وأُصيب آخرين بجروح متفرقة، بينهم مدنيون.

سالم السقطري وزير الزراعة اليمني اليمن

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